Росавиация сообщила о временном закрытии четырех аэропортов Росавиация временно закрыла аэропорты Самары, Саратова, Пензы и Бугульмы

Москва5 июн Вести.Росавиация в целях безопасности временно приостановила авиасообщение с аэропортами Самары, Саратова, Пензы и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 5 июня аналогичные усиленные меры безопасности были предприняты в аэропорту Калуги на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

В настоящее время известно, что в Пензенской области введен режим беспилотной угрозы и объявлена ракетная опасность.