Москва5 июнВести.Росавиация в целях безопасности временно приостановила авиасообщение с аэропортами Самары, Саратова, Пензы и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 5 июня аналогичные усиленные меры безопасности были предприняты в аэропорту Калуги на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
В настоящее время известно, что в Пензенской области введен режим беспилотной угрозы и объявлена ракетная опасность.