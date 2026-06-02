Аэропорты Саратова и Калуги приостановили авиасообщение в целях безопасности Росавиация временно запретила полеты в аэропортах Саратова и Калуги

Москва2 июн Вести.В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) в целях безопасности введен временный запрет на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация"

В настоящее время аналогичные меры безопасности действуют в аэропорту Волгограда и Пензы – на территории этих регионов объявлен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских БПЛА.

Ранее ночью 2 июня в Калужской области объявлялась ракетная опасность.