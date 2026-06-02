Москва2 июнВести.В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) в целях безопасности введен временный запрет на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале "Говорит Росавиация"
В настоящее время аналогичные меры безопасности действуют в аэропорту Волгограда и Пензы – на территории этих регионов объявлен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских БПЛА.
Ранее ночью 2 июня в Калужской области объявлялась ракетная опасность.