В Пензенской области введен план "Ковер" План "Ковер" введен в Пензенской области

Москва5 июн Вести.На территории Пензенской области объявлен план "Ковер", который предполагает временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщал глава региона Олег Мельниченко.

В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 5 июня в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Позже жителей региона предупредили об угрозе ракетного удара.