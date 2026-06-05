Москва5 июнВести.На территории Пензенской области объявлен план "Ковер", который предполагает временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщал глава региона Олег Мельниченко.
В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судовуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 5 июня в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Позже жителей региона предупредили об угрозе ракетного удара.