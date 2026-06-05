Беспилотная опасность введена в Краснодарском крае, Адыгее и Пензенской области

В Краснодарском крае, Адыгее и Пензенской области введена беспилотная опасность Беспилотная опасность введена в Краснодарском крае, Адыгее и Пензенской области

Москва5 июн Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Пензенской области. Об этом сообщают власти регионов.

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА предупредила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в канале в МАХ, рекомендовав жителям Кубани укрыться в безопасном месте

Похожее сообщение опубликовала в МАХ РСЧС по Республике Адыгея.

Жителей Пензенской области предупредил губернатор Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета отметил глава региона в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 5 июня воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в нескольких регионах, включая Ростовскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую и Калужскую области.