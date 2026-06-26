Адыгее, Самарской и Ульяновской областям угрожает беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Адыгее, Самарской и Ульяновской областям

Москва26 июн Вести.На территории Адыгеи, Самарской и Ульяновской областей введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы в мессенджере MAX.

На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, самарский губернатор Вячеслав Федорищев

Жителей Ульяновской области и Республики Адыгея проинформировали об угрозе через каналы РСЧС.

Ранее в ночь на 26 июня воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в ряде регионов России, включая Крым, Волгоградскую, Ростовскую и Нижегородскую области.