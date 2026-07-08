Воздушная тревога в Удмуртии, Марий Эл, Ярославской и Костромской областях

В Удмуртии, Марий Эл, Ярославской и Костромской областях беспилотная опасность Воздушная тревога в Удмуртии, Марий Эл, Ярославской и Костромской областях

Москва8 июл Вести.На территории Удмуртии, Марий Эл, Ярославской и Костромской областей объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы в мессенджере MAX.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки предупредил, в частности, губернатор Михаил Евраев жителей своего региона, добавив, что в Ярославле перекрыто движение в сторону Москвы

Похожие сообщения в других регионах были распространены по каналам МЧС и органов власти.