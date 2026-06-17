Опасность атаки БПЛА объявлена в Калужской, Курской и Орловской областях

В Калужской, Курской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Калужской, Курской и Орловской областях

Москва17 июн Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территориях Калужской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки говорится в сообщении службы РСЧС по Курской области

Похожие предупреждения по каналам РСЧС распространены в Калужской и Орловской областях.

Ранее в ночь на 17 июня воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Ростовской области и Ставропольском крае.