Москва17 июнВести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территориях Калужской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атакиговорится в сообщении службы РСЧС по Курской области
Похожие предупреждения по каналам РСЧС распространены в Калужской и Орловской областях.
Ранее в ночь на 17 июня воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Ростовской области и Ставропольском крае.