В Орловской и Калужской областях объявлена беспилотная опасность Режим беспилотной опасности объявлен в Орловской и Калужской областях

Москва9 июн Вести.Режим опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на территории Орловской и Калужской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области… Беспилотная опасность объявлена на территории Калужской области говорится в сообщениях РСЧС в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 9 июня воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.