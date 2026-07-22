Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Орловской областях

В Курской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Орловской областях

Москва22 июл Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской и Орловской областей. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.

Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки информирует оперативный штаб Курской области

Жителей Орловской области предупредили об опасности воздушной атаки через каналы регионального главка МЧС России.

Ранее вечером 22 июля тревога из-за БПЛА была объявлена на территории Воронежской области.