Москва22 июлВести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской и Орловской областей. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.
Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атакиинформирует оперативный штаб Курской области
Жителей Орловской области предупредили об опасности воздушной атаки через каналы регионального главка МЧС России.
Ранее вечером 22 июля тревога из-за БПЛА была объявлена на территории Воронежской области.