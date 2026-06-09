Угроза БПЛА объявлена в Новгородской, Владимирской и Нижегородской областях

В Новгородской, Владимирской и Нижегородской областях объявлена угроза БПЛА Угроза БПЛА объявлена в Новгородской, Владимирской и Нижегородской областях

Москва9 июн Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Новгородской, Владимирской и Нижегородской областях. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.

Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета говорится в сообщении новгородской службы РСЧС

Похожие предупреждения опубликованы в каналах владимирской и нижегородской служб РСЧС.

Ночью 9 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Тульскую, Орловскую, Калужскую, Курскую и Ростовскую области.