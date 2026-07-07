В Новгородской области объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Новгородской области

Москва7 июл Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Новгородской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета говорится в официальном канале службы РСЧС в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, 7 июля силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА на подступах к Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, уничтожено 36 вражеских беспилотников.