Москва3 июл Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной воздушной атаки со стороны украинских войск объявлен на территории Нижегородской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! На территории Нижегородской области введен режим Беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие, телефон – 112 говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 3 июля воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Севастополе, Крыму, а также в Ростовской, Владимирской и Рязанской областях. По два вражеских БПЛА были обезврежены в Тульской области и на подлете к Москве.