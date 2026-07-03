Москва3 июлВести.Ночью 3 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 3 июля Росавиация ввела ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.