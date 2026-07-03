Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва3 июл Вести.Ночью 3 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 3 июля Росавиация ввела ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.