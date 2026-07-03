Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до четырех

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ, летевших к Москве Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до четырех

Москва3 июл Вести.Утром 3 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены украинскими военными для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбиты еще два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отчитался градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 3 июля Собянин информировал об уничтожении двух БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, с начала суток на подступах к российской столице были сбиты 4 беспилотника ВСУ.