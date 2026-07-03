Москва3 июлВести.Утром 3 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены украинскими военными для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сбиты еще два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботчитался градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 3 июля Собянин информировал об уничтожении двух БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, с начала суток на подступах к российской столице были сбиты 4 беспилотника ВСУ.