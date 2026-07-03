Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до шести

Еще два беспилотника ВСУ уничтожены на подлете к Москве Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до шести

Москва3 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник, не уточнив подробности отражения вражеской воздушной атаки

Ранее 3 июля Собянин сообщал об уничтожении четырех украинских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали в общей сложности шесть воздушных целей.

В настоящее время столичные аэропорты Домодедово и Внуково в целях безопасности ограниченно выпускают и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.