Москва10 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), который были направлены вооруженным формированиями Киева на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что накануне, 9 июня, ПВО перехватила 23 неприятельских беспилотника, летевших в направлении Москвы.