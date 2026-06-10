Силы ПВО обезвредили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву

Еще три украинских БПЛА нейтрализованы на подлете к Москве Силы ПВО обезвредили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву

Москва10 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил руководитель столицы Сергей Собянин.

Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 10 июня Собянин сообщал о ликвидации трех украинских БПЛА, летевших на российскую столицу. Таким образом, к настоящему времени общее количество сбитых украинских дронах на подступах к столице достигло шести штук.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово ограниченно принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами на фоне вражеских атак на Москву.