Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу по согласованию

В аэропортах Домодедово и Жуковский возможна корректировка расписания рейсов Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу по согласованию

Москва9 июн Вести.Две воздушные гавани московского авиационного узла перешли на работу по согласованию, следует из сообщения Росавиации, опубликованного в мессенджере MAX.

По данным ведомства, аэропорты Домодедово и Жуковский осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Принимают и отправляют рейсы по согласованию … в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней уточнили в Росавиации

В ведомстве предупредили о возможной корректировке расписания и рекомендовали пассажирам следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.