Москва12 июнВести.Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
Информация опубликована ведомством в мессенджере MAX в 8.44.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. … Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в публикации
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.