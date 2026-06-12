В аэропорту Домодедово возможны корректировки в расписании Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва12 июн Вести.Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Информация опубликована ведомством в мессенджере MAX в 8.44.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. … Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.