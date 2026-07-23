Москва23 июлВести.Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX в 10.39.
В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в публикации
Пассажиров предупреждают, что возможны корректировки в расписании, и советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.