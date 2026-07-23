Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию В районе Домодедово временно ограничили использование воздушного пространства

Москва23 июл Вести.Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX в 10.39.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в публикации

Пассажиров предупреждают, что возможны корректировки в расписании, и советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.