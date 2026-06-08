Москва8 июн Вести.В связи с мерами безопасности и ограничениями московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани