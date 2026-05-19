Москва19 маяВести.В целях безопасности московский аэропорт Домодедово в связи с ограничениями на полеты обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагаваниотмечается в сообщении, которое опубликовано во вторник, в 04.05 по московскому времени
Возможны корректировки в расписании рейсов.