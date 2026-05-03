Росавиация сообщила о возможных корректировках в расписании рейсов в Домодедово Аэропорт Домодедово ввел ограничения на работу

Москва3 мая Вести.Аэропорт Домодедово временно работает с ограничениями. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, самолеты отправляют и принимают только по согласованию с соответствующими органами.

Эти меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани говорится в сообщении

Отмечается, что в расписании рейсов возможны изменения. За актуальной обстановкой можно следить с помощью онлайн-табло.