Москва3 маяВести.Аэропорт Домодедово временно работает с ограничениями. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, самолеты отправляют и принимают только по согласованию с соответствующими органами.
Эти меры призваны обеспечить безопасность полетов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагаваниговорится в сообщении
Отмечается, что в расписании рейсов возможны изменения. За актуальной обстановкой можно следить с помощью онлайн-табло.