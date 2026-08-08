Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: Домодедово отправляет самолеты по согласованию Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва8 авг Вести.Из-за ряда ограничений аэропорт Домодедово отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Такие меры, как уточняется, приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией и уточнять статус своего рейса на официальном сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Ярославля временно приостановила авиасообщение.