Москва8 авгВести.Из-за ряда ограничений аэропорт Домодедово отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотметила пресс-служба ведомства в МАХ
Такие меры, как уточняется, приняты для обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией и уточнять статус своего рейса на официальном сайте аэропорта.
Ранее сообщалось, что воздушная гавань Ярославля временно приостановила авиасообщение.