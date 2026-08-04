Москва4 авгВести.Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
При этом возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 августа на территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность.