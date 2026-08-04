Росавиация: московский аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию

Москва4 авг Вести.Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

При этом возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 августа на территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность.