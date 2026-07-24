В аэропорту Домодедово рейсы отправляются по согласованию Аэропорт Домодедово работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва24 июл Вести.Московский аэропорт Домодедово продолжает работу, но отправка и прием самолетов осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта. Возможны изменения в расписании.

Информация о снятии ограничений будет объявлена дополнительно.