Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу по согласованию

Домодедово и Жуковский принимают рейсы по согласованию из-за мер безопасности Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу по согласованию

Москва23 июл Вести.Московские аэропорты Домодедово и Жуковский продолжают работу, но прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в публикации

Меры введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.