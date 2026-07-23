Москва23 июлВести.Московские аэропорты Домодедово и Жуковский продолжают работу, но прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейговорится в публикации
Меры введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов.
Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.