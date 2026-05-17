Рейсы во Внуково и Домодедово выполняются по согласованию Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по спецразрешению

Москва17 мая Вести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают работу в особом режиме. Прием и выпуск рейсов осуществляется по согласованию с уполномоченными структурами из-за внесенных уточнений в режим временных ограничений использования воздушного пространства в их окрестностях. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Отмечается, что данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Информация о снятии ограничений будет доведена дополнительно.