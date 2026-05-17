Москва17 маяВести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают работу в особом режиме. Прием и выпуск рейсов осуществляется по согласованию с уполномоченными структурами из-за внесенных уточнений в режим временных ограничений использования воздушного пространства в их окрестностях. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Отмечается, что данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейнаписал Артем Кореняко
Информация о снятии ограничений будет доведена дополнительно.