Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово ограничена работа

Ограничена работа аэропортов Внуково и Домодедово Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово ограничена работа

Москва8 мая Вести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, во Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов проинформировали в ведомстве в мессенджере MAX, пояснив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

При этом Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", — уточнили в Росавиации.

Позже в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково сняты.