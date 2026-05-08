Москва8 маяВести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, во Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовпроинформировали в ведомстве в мессенджере MAX, пояснив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов
При этом Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", — уточнили в Росавиации.
Позже в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково сняты.