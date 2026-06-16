Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения

Москва16 июн Вести.Утром во вторник, 16 июня, в столичных аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения, рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней отмечается в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании.