Москва16 июнВести.Утром во вторник, 16 июня, в столичных аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения, рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейотмечается в сообщении
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании.