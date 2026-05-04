Росавиация: Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию

Внуково и Домодедово работают по согласованию из-за временных ограничений Росавиация: Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию

Москва4 мая Вести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы, но отправка и прием воздушных судов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами. Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что возможны корректировки в расписании — некоторые рейсы могут быть задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего вылета на официальных сайтах аэропортов или у авиакомпаний.

О сроках снятия ограничений с аэропортов пока официально не сообщается. Меры, как правило, действуют обычно до стабилизации обстановки.

Ранее в понедельник силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву.