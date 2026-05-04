Москва4 маяВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских дронов, направлявшихся в сторону столицы.
Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Миноборонынаписал он в своем канале на платформе MAX
По словам градоначальника, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ранее в понедельник Собянин информировал, что один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.