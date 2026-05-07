На подлете к Москве отражена атака еще 2 вражеских беспилотников

На подлете к Москве отражена атака еще 2 вражеских БПЛА На подлете к Москве отражена атака еще 2 вражеских беспилотников

Москва7 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 2 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 17.20 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего 7 мая в столичном регионе российские военнослужащие сбили 52 вражеских дрона.

Из-за вводимых ограничений в воздушном пространстве в московских аэропортах были задержаны или отменены рейсы. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.