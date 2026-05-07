За день на подлете к Москве уничтожены 54 украинских беспилотника

За день на подлете к Москве сбиты 54 украинских БПЛА За день на подлете к Москве уничтожены 54 украинских беспилотника

Москва7 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 2 украинских беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 17.51 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего 7 мая в столичном регионе российские военнослужащие сбили 54 вражеских дрона.

Из-за вводимых ограничений в воздушном пространстве в московских аэропортах были задержаны или отменены рейсы. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.