До 50 увеличилось число беспилотников, уничтоженных за день на подлете к Москве

До 50 увеличилось число беспилотников, сбитых за день на подлете к Москве До 50 увеличилось число беспилотников, уничтоженных за день на подлете к Москве

Москва7 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 2 украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 16.54 мск.

Таким образом, всего 7 мая в столичном регионе российские военнослужащие сбили 50 вражеских беспилотников.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Из-за вводимых ограничений в воздушном пространстве были задержаны или отменены рейсы в столичных аэропортах. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.