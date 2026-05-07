Москва7 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 2 украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 16.54 мск.
Таким образом, всего 7 мая в столичном регионе российские военнослужащие сбили 50 вражеских беспилотников.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Из-за вводимых ограничений в воздушном пространстве были задержаны или отменены рейсы в столичных аэропортах. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.