Надзорные мероприятия проводятся из-за ограничений в работе аэропортов Москвы Надзорные мероприятия организованы из-за ограничений в работе аэропортов Москвы

Москва7 мая Вести.Надзорные мероприятия организованы из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим более 120 рейсов были задержаны или отменены.

Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

На подлете к Москве 7 мая были сбиты 48 украинских дронов.