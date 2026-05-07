Москва7 маяВести.Надзорные мероприятия организованы из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим более 120 рейсов были задержаны или отменены.
Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услугговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
На подлете к Москве 7 мая были сбиты 48 украинских дронов.