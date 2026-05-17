Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Москва17 мая Вести.Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений работы московских аэропортов в ночь на 17 мая, сообщил Минтранс РФ.

Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы ушел 51 самолет говорится в сообщении ведомства

В настоящее время столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. 32 рейса задержаны более чем на 2 часа.

Обстановка в терминалах спокойная. Для поддержки пассажиров аэропорты задействовали дополнительный персонал.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, массированная атака беспилотников на Москву, предпринятая с начала суток, стала самой крупной более чем за год. Всего над столицей сбито более 120 украинских БПЛА.