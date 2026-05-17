Москва17 маяВести.В авиагаванях Москвы 32 рейса задержаны более чем на два часа. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале.
Все воздушные гавани московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - продолжают принимать и отправлять воздушные суда. Однако минувшей ночью и ранним утром из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 51 самолет был перенаправлен на запасные аэродромы.
В аэропортах задействованы дополнительные силы для работы с пассажирами, службы переведены на усиленный режим. Внутри терминалов - спокойная обстановка, порядок контролируют инспекторы Ространснадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предпринятая с начала суток массированная атака дронов на столицу стала самой крупной более чем за год. Всего над городом ликвидировано свыше 120 беспилотников ВСУ.