В московских аэропортах из-за снега с дождем задержаны 10 рейсов Десять самолетов задержаны в аэропортах московского авиаузла из-за непогоды

Москва27 апр Вести.Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях непогоды, 10 рейсов задержаны, сообщает Минтранс России в мессенджере MAX.

По данным ведомства, с начала суток 27 апреля до 14.00 авиагавани Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обслужили 646 рейсов: 347 – на вылет, 299 – на прилет. Ни один из самолетов, летевших в столицу, не ушел на запасной аэродром.

Задержаны на время более двух часов 10 рейсов отмечается в публикации

В Минтрансе указали, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров привлечен дополнительный персонал. Все службы готовы к работе в усиленном режиме. Для обслуживания самолетов в непогоду имеются необходимые силы и средства.

В пресс-службе аэропорта Внуково утром 27 апреля проинформировали о том, что вылет ряда рейсов отложен. В районе воздушной гавани шел сильный ливневой снег, видимость составляла менее 1000 метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что до конца дня в городе и окрестностях ожидается обильный мокрый снег с дождем. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. По информации градоначальника, непогода в столице продержится еще несколько дней.