Из-за непогоды в аэропорту Внуково отложен вылет части рейсов Непогода повлияла на работу столичного аэропорта Внуково

Москва27 апр Вести.Отложен вылет ряда рейсов из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

Решение о переносе вылетов принимаются командирами экипажей по соображениям безопасности. Отмечается, что в настоящее время в аэропорту фиксируются неблагоприятные метеоусловия: сильный ливневой снег, видимость составляет менее 1000 метров.

Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта

В аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали пассажирам следить за статусом рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

По данным синоптиков, за сутки в Москве выпала уже половина месячной нормы осадков, снегопад в столице продолжается.