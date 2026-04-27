Москва27 апрВести.Отложен вылет ряда рейсов из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.
Решение о переносе вылетов принимаются командирами экипажей по соображениям безопасности. Отмечается, что в настоящее время в аэропорту фиксируются неблагоприятные метеоусловия: сильный ливневой снег, видимость составляет менее 1000 метров.
Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминалеговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта
В аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали пассажирам следить за статусом рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.
По данным синоптиков, за сутки в Москве выпала уже половина месячной нормы осадков, снегопад в столице продолжается.