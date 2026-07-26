Москва26 июлВести.В московском аэропорту Внуково фиксируются задержки части рейсов из-за сбоев в системе обработки багажа. Об этом сообщил Telegram-канал воздушной гавани.
По данным аэропорта, проблемы начались ночью. К решению уже привлекли подрядчика, а также дополнительные силы сотрудников для ручного распределения багажа.
При этом сложностей с багажом прибывающих пассажиров практически нет, однако полностью проблему пока устранить не удалось.
Администрация рассчитывает, что к вечеру ситуация войдет в штатный режим. Отмечается, что задержки рейсов могут быть связаны не только с багажом.
Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы... Ситуация уже лучше… Заметим, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У задержек могут быть разные причины, это Baza авиационной отраслиговорится в публикации
В аэропорту принесли извинения пассажирам и заверили, что делают все возможное для скорейшего решения ситуации.