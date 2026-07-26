В аэропорту Внуково несколько рейсов задерживаются из-за проблем с багажом Во Внуково часть рейсов задерживается из-за сбоев в системе обработки багажа

Москва26 июл Вести.В московском аэропорту Внуково фиксируются задержки части рейсов из-за сбоев в системе обработки багажа. Об этом сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

По данным аэропорта, проблемы начались ночью. К решению уже привлекли подрядчика, а также дополнительные силы сотрудников для ручного распределения багажа.

При этом сложностей с багажом прибывающих пассажиров практически нет, однако полностью проблему пока устранить не удалось.

Администрация рассчитывает, что к вечеру ситуация войдет в штатный режим. Отмечается, что задержки рейсов могут быть связаны не только с багажом.

Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы... Ситуация уже лучше… Заметим, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У задержек могут быть разные причины, это Baza авиационной отрасли говорится в публикации

В аэропорту принесли извинения пассажирам и заверили, что делают все возможное для скорейшего решения ситуации.