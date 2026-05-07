Задержанные рейсы готовят к вылету в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково готовятся к вылету задержанные рейсы Задержанные рейсы готовят к вылету в аэропорту Внуково

Москва7 мая Вести.Аэропорт Внуково занимается подготовкой к вылету задержанных из-за ограничений по использованию воздушного пространства самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что аэропорт принимает необходимые меры для восстановления штатного режима работы.

Работники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетов говорится в сообщении

Пассажирам рекомендовали перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло.

Временные ограничения в аэропорту Внуково были введены 7 мая около 01.40 мск.