Москва7 маяВести.Аэропорт Внуково занимается подготовкой к вылету задержанных из-за ограничений по использованию воздушного пространства самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что аэропорт принимает необходимые меры для восстановления штатного режима работы.
Работники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетовговорится в сообщении
Пассажирам рекомендовали перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло.
Временные ограничения в аэропорту Внуково были введены 7 мая около 01.40 мск.