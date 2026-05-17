Из-за атаки БПЛА в Шереметьево задержали и отменили больше 200 рейсов

Москва17 мая Вести.Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево на фоне атаки беспилотников на Московский регион задержано или отменено более 200 рейсов. Во Внуково аналогичные проблемы коснулись свыше 75 вылетов и прилетов.

Причиной сбоев стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные в столичных авиагаванях. Часть самолетов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы - в частности, аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 таких рейсов.

В настоящий момент в Шереметьево ограничения полностью сняты, воздушная гавань функционирует в обычном режиме. Во Внуково и Домодедово особый порядок пока сохраняется - прием и вылет рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами.