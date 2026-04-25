Восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за ограничений

Ограничения во Внуково не позволили приземлиться восьми самолетам Восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за ограничений

Москва25 апр Вести.В столичном аэропорту Внуково после введения ограничений на полеты не смогли приземлиться 8 самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиагавани.

На данный момент на запасные аэродромы ушли 8 пассажирских бортов, следовавших во Внуково сказал собеседник агентства

Как уточняется, рейсы следовали из Баку, Санкт-Петербурга, Астаны, Пскова, Ижевска, Махачкалы и Стамбула. Самолеты совершили временную посадку в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в Казани.

Ограничения на полеты во Внуково были введены на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении одного вражеского дрона, который был направлен в сторону столицы.