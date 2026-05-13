Во Внуково и Домодедово из-за ограничений не смогли сесть 8 самолетов

Восемь самолетов не смогли сесть во Внуково и Домодедово из-за ограничений Во Внуково и Домодедово из-за ограничений не смогли сесть 8 самолетов

Москва13 мая Вести.Во Внуково и Домодедово из-за временных ограничений по безопасности не смогли приземлиться восемь самолетов, следовавших в эти московские аэропорты, передает ТАСС.

Представитель справочной службы Внуково сообщила, что на посадку в другие аэропорты ушли семь лайнеров говорится в публикации

В частности, это рейсы из Стамбула, которые вернулись в аэропорт вылета, а также из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Их перенаправили на посадку в Шереметьево.

В Домодедово был перенаправлен на посадку в Жуковский один борт, сообщили в справочной службе этой воздушной гавани.

Ранее сегодня Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во Внуково и Домодедово.

В 7.18 в ведомстве проинформировали, что аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы только на вылет. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.