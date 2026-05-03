Примерно 10 самолетов не смогли приземлиться во Внукове из-за ограничений

Около 10 самолетов, следовавших во Внуково, не смогли сесть из-за ограничений Примерно 10 самолетов не смогли приземлиться во Внукове из-за ограничений

Москва3 мая Вести.В столичном аэропорту Внуково из-за действовавших ограничений не смогли совершить посадку около десятка самолетов, сообщили ТАСС в воздушной гавани.

Ограничительные меры были введены в целях безопасности пассажиров.

Около десятка самолетов, следовавших во Внуково, были вынуждены совершить посадку в других аэропортах рассказали агентству в справочной службе аэропорта

Рейсы из Тбилиси, Антальи, Баку, Когалыма, Стамбула, Еревана, Сочи, Краснодара и Хургады перенаправили на посадку в Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В 13.39 в Росавиации сообщали, что авиагавань Внуково работает в штатном режиме.