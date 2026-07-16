В аэропорту Внуково ограничили полеты Росавиация: ограничены полеты в аэропорту Внуково

Москва16 июл Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты, из-за чего возможны корректировки в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время аналогичные ограничения сохраняются в еще одном столичной воздушной гавани – Домодедово. В аэропорту Жуковский, где полностью приостанавливались полеты, авиасообщение восстановлено в полном объеме.

Ранее ночью 16 июля на территории Московской области был введен режим беспилотной опасности.