В аэропорту Внуково введены ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково

Москва7 июл Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности введены ограничения на полеты на фоне объявленной в Московской области тревоги из-за ракетной и беспилотной опасности.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 7 июля в Московской области была объявлена ракетная и беспилотная опасность. В целях безопасности были ограничены полеты в аэропорту Домодедово.