Аэропорт Внуково не принял 19 рейсов с начала суток Из-за ограничений во Внуково 19 самолетов ушли на посадку в Петербург и Нижний

Москва17 мая Вести.С начала суток 19 самолетов, летевших во Внуково, не смогли приземлиться в столичной воздушной гавани из-за действовавших мер безопасности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным источника, речь идет о рейсах из Антальи, Бодрума, Владикавказа, Еревана, Самарканда, Стамбула, Сочи, Тбилиси, Хургады и Шарм-эш-Шейха. Их направили на посадку в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Несколько рейсов из Турции приземлились в авиагаванях на территории страны.

На онлайн-табло Внуково приводятся аналогичные данные.

Как ранее сообщала Росавиация, Внуково и Домодедово функционируют в особом режиме - все рейсы согласуются с профильными ведомствами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства.