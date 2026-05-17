Москва17 маяВести.С начала суток 19 самолетов, летевших во Внуково, не смогли приземлиться в столичной воздушной гавани из-за действовавших мер безопасности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По данным источника, речь идет о рейсах из Антальи, Бодрума, Владикавказа, Еревана, Самарканда, Стамбула, Сочи, Тбилиси, Хургады и Шарм-эш-Шейха. Их направили на посадку в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Несколько рейсов из Турции приземлились в авиагаванях на территории страны.
На онлайн-табло Внуково приводятся аналогичные данные.
Как ранее сообщала Росавиация, Внуково и Домодедово функционируют в особом режиме - все рейсы согласуются с профильными ведомствами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства.