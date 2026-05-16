Москва16 мая Вести.В московских аэрогаванях Домодедово и Жуковский (Раменское) введен временный запрет на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорты Домодедово, Раменское (Жуковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Аэропорт Внуково осуществляет прием и отправку рейсов в согласовании с соответствующими органами в связи с изменением параметров временных ограничений на использование воздушного пространства над районом аэродрома.

Данные меры действуют для ограничения безопасности полетов.

Информация о снятии ограничений будет доведена дополнительно.