Москва16 маяВести.В московских аэрогаванях Домодедово и Жуковский (Раменское) введен временный запрет на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Внуково осуществляет прием и отправку рейсов в согласовании с соответствующими органами в связи с изменением параметров временных ограничений на использование воздушного пространства над районом аэродрома.
Данные меры действуют для ограничения безопасности полетов.
Информация о снятии ограничений будет доведена дополнительно.